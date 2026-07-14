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Haberler Kayserispor Kayserispor için flaş karar! Transfer yasağı aldılar

Kayserispor için flaş karar! Transfer yasağı aldılar

Kayserispor'a, eski futbolcusu Jung’dan dolayı transfer yasağı geldi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 19:21
Kayserispor için flaş karar! Transfer yasağı aldılar

Geride kalan sezon Kayserispor'da forma giyen Gideon Jung, alacaklarının tahsil edememesinden dolayı FIFA tarafından transfer yasağı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün FIFA nezdindeki dosyalarından biri olan Gideon Jung dosyasına ilişkin 120 bin Euro tutarındaki transfer yasağı kararı, 14.07.2026 tarihi itibarıyla kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu karar, kalıcı bir transfer yasağı niteliğinde olmayıp, ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesiyle kaldırılabilecek bir uygulamadır.

Kulübümüz tarafından hukuki ve mali süreç titizlikle takip edilmekte olup, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir. Kayserispor Futbol A.Ş. olarak, yeni sezon planlamamız doğrultusunda tüm işlemlerimizi FIFA ve TFF talimatları çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz" denildi.

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