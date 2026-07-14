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Ziraat Türkiye Kupası
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Hentbolda Türk takımlarının Avrupa’daki rakipleri belli oldu

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk hentbol kulüplerinin rakipleri, Avusturya'da yapılan kura çekiminde belli oldu. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 16:24
Hentbolda Türk takımlarının Avrupa’daki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek hentbol kulüplerinin rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kura çekiminde erkeklerde Spor Toto, Giresunspor ve İstanbul Gençlik ile kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Odunpazarı'nın eşleşmeleri netleşti.

Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Praxis Yalıkavak, organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak.

Erkekler EHF Avrupa Kupası birinci turunda Spor Toto, Bosna Hersek temsilcisi RK Vogosca ile karşılaşacak.

Giresunspor, Avusturya ekibi HC Fivers WAT Margareten ile İstanbul Gençlikspor ise Litvanya temsilcisi Vilnius VHC Sviesa ile eşleşti.

Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

KADINLAR

Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Sırbistan temsilcisi ZRK Naisa Nis oldu. Bu turda ilk maçlar 3-4 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda ise Odunpazarı, İsviçre temsilcisi LK Zug Handball ile eşleşti. Bu organizasyonda da ilk maçlar 3-4 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 Ekim tarihlerinde yapılacak.

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