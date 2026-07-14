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Haberler Voleybol Halkbank Erkek Voleybol başantrenör Stoytchev ile sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol başantrenör Stoytchev ile sözleşme yeniledi

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında başantrenör Radostin Stoytchev ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 14:39
Halkbank Erkek Voleybol başantrenör Stoytchev ile sözleşme yeniledi

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında başantrenör Radostin Stoytchev ile sözleşme yeniledi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız sezon takımımızın başantrenörlük görevini üstlenen Radostin Stoytchev, yeni sezonda da mavi-beyazlı ekibimizin başında görevine devam edecek. Yeni sezon öncesinde oluşturulan kadro yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Stoytchev, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte takımımızı yeni hedeflere hazırlayacak. Başantrenörümüz Radostin Stoytchev'e yeni sezonda başarılar diliyoruz." denildi.

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