Fenerbahçe Litvanyalı şutör Ignas Sargiunas'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Rytas takımında forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Litvanya Milli Takımı'nda da görev yapan Sargiunas, Rytas ile geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

2025-26 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunda 11.2 sayı, 3.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynayan Litvanyalı guard, Litvanya Milli Takımı ile 2027 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 19 sayı, 2.5 ribaund, 1.3 asist istatistiklerini yakaladı.