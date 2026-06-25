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Fenerbahçe İstanbul Jet Beşiktaş'a karşı seride öne geçti!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 22:24
Fenerbahçe İstanbul Jet Beşiktaş'a karşı seride öne geçti!

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreği 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, devre arasına 46-32 üstün girdi. Mücadelenin ikinci yarısı dengeli geçti. Üçüncü çeyreği 69-52 önde bitiren ev sahibi takım, parkeden 92-70 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle seride 2-1 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 27 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet, bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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