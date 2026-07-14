CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 12:29
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve turnuva oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve turnuva oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Cimbom'dan Paraguaylı yıldıza kanca!
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den FETÖ uyarısı: Tehdidin tamamen ortadan kalktığını düşünmek yanılgıdır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan van Drongelen hamlesi!
Terim'den Haaland itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar: Bu sezon bizim sezonumuz olacak! Skriniar: Bu sezon bizim sezonumuz olacak! 11:11
Terim'den Haaland itirafı! Terim'den Haaland itirafı! 11:04
İşte Dinamo Zagreb'in Livakovic teklifi! İşte Dinamo Zagreb'in Livakovic teklifi! 10:32
Adalı'dan flaş Trossard sözleri! Adalı'dan flaş Trossard sözleri! 10:22
LASK Linz - Fenerbahçe maçı bilgileri LASK Linz - Fenerbahçe maçı bilgileri 10:01
Cimbom'dan Paraguaylı yıldıza kanca! Cimbom'dan Paraguaylı yıldıza kanca! 09:49
Daha Eski
Kanada-Türkiye maçı ne zaman? Kanada-Türkiye maçı ne zaman? 09:37
Filenin Efeleri, Sırbistan karşısında! Filenin Efeleri, Sırbistan karşısında! 09:27
Spartak Trnava - Beşiktaş maçı bilgileri Spartak Trnava - Beşiktaş maçı bilgileri 09:20
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor 09:15
Malzenice - Beşiktaş maçı ne zaman? Malzenice - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:09
Trossard uçak takip kodu ne? Trossard uçak takip kodu ne? 08:49