Yeni sezon öncesi forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; bordo mavililer, Juventus forması giyen Jonathan David'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fırtına'nın, 26 yaşındaki santrfor için girişimde bulunduğu ancak Kanadalı oyuncunun bu teklife şu anda sıcak bakmadığı belirtildi.

Trabzonspor'un yanı sıra Paris FC'nin de Jonathan David transferi için somut adımlar attığı ve bu seçeneğin hem Juventus hem de David tarafından olumlu karşılandığı vurgulandı.

Öte yandan Juventus'un 2030'a kadar sözleşmesi bulunan David için 20 ila 30 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan David, geçen sezon Juventus'ta 46 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle oynadı.