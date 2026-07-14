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Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Beşiktaş ve Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların ve sarı-kırmızılıların aynı savunma oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 16:42
Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Beşiktaş'ta dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Öte yandan Beşiktaş için Belçikalı bir futbolcu daha gündeme geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Siyah-beyazlıların Eintracht Frankfurt'ta forma giyen stoper Arthur Theate'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş'ın Theate'ın transfer ilgisini ölçmek için ilk temasları çoktan gerçekleştirdiği öğrenildi.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Siyah-beyazlıların bu transferde Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile rekabet ettiği iddia edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Tavolieri, haberinde flaş bir iddiaya daha yer verdi.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

GALATASARAY DA DEVREDE!

Beşiktaş haricinde Galatasaray'ın da savunma oyuncularından birinin ayrılması durumuna karşılık Arthur Theate'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Transfermarkt verilerine göre Arthur Theate'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

Theate, bu sezon Eintracht Frankfurt formasını 33 maçta giyerken takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim

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