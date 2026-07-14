Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer savaşı! İşte gündemdeki isim
Beşiktaş ve Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların ve sarı-kırmızılıların aynı savunma oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 16:42
Siyah-beyazlıların Eintracht Frankfurt'ta forma giyen stoper Arthur Theate'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş'ın Theate'ın transfer ilgisini ölçmek için ilk temasları çoktan gerçekleştirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların bu transferde Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile rekabet ettiği iddia edildi.
Tavolieri, haberinde flaş bir iddiaya daha yer verdi.
GALATASARAY DA DEVREDE!
Beşiktaş haricinde Galatasaray'ın da savunma oyuncularından birinin ayrılması durumuna karşılık Arthur Theate'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre Arthur Theate'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Theate, bu sezon Eintracht Frankfurt formasını 33 maçta giyerken takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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