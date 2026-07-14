Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Kanarya son olarak Avusturya'daki hazırlık kampı programı kapsamında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı ilk 2 mücadeleden bol gollü skorlarla galip ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedeliyor.

LASK Linz-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

İŞTE F.BAHÇE'NİN İLK 11'i:

Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca

LASK LINZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Fenerbahçe maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele FBTV'de canlı olarak yayınlanıyor.

LASK-LINZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

LASK Linz-Fenerbahçe maçı Avusturya'da bulunan Raiffeisen Stadyumu'nda oynanıyor.