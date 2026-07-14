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Haberler Fenerbahçe LASK Linz-Fenerbahçe hazırlık maçı CANLI İZLE!

LASK Linz-Fenerbahçe hazırlık maçı CANLI İZLE!

Fenerbahçe'de Avusturya kampı devam ediyor. Kanarya son olarak hazırlık maçları programı dahilinde Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. LASK Linz-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 20:26
LASK Linz-Fenerbahçe hazırlık maçı CANLI İZLE!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Kanarya son olarak Avusturya'daki hazırlık kampı programı kapsamında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı ilk 2 mücadeleden bol gollü skorlarla galip ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedeliyor.

LASK Linz-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

İŞTE F.BAHÇE'NİN İLK 11'i:

Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca

LASK LINZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Fenerbahçe maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele FBTV'de canlı olarak yayınlanıyor.

LASK-LINZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

LASK Linz-Fenerbahçe maçı Avusturya'da bulunan Raiffeisen Stadyumu'nda oynanıyor.

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