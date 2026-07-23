CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Özcan: İnanılmaz bir atmosfer vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Özcan: İnanılmaz bir atmosfer vardı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı formayı ilk kez giyen Salih Özcan, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:20 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:38
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Özcan: İnanılmaz bir atmosfer vardı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Özcan, çok mutlu olduğunu ve rövanşta da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından 28 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili konuşan Salih, "Güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. İlk maçın galibiyetle geçmesi gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takıma uyum sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, "Takıma iyi adapte oldum. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Takım beni iyi karşıladı. Kampın da iyi geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Salih Özcan, "Kazandığımız için mutluyuz. 2-3 gol fazla atsaydık ikinci maça daha rahat giderdik. Genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz kaliteli bir takım. Bugün de gördük. Yüzde 100'ümüzü verip, evimize galibiyetle döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın genel performansının çok iyi olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "90 dakika oyunu iyi kontrol ettik. Pozisyonlar vardı. 2-3 gol fazla atsaydık daha rahat olurdu. Böyle de kabul etmemiz lazım. İkinci maçta da yüzde 100'ümüzü vereceğiz." dedi.

Orkun Kökçü ile sahadaki uyumlarına ilişkin bir soruya Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Ben de gol atmak, asist yapmak isterim. İlk başta takım önemli. Takımın kazanması önemli. Bugün öyle oldu. Onun için mutluyum, inşallah devamı da gelir." yanıtını verdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı!
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
ABD-İran savaşında B-1 uçakları yeniden havada iddiası! Trump'tan yeni tehdit: "Büyük bir saldırı planlıyorum"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! 23:32
Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim! Nübel: Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim! 23:25
Salih Özcan: İnanılmaz bir atmosfer vardı Salih Özcan: İnanılmaz bir atmosfer vardı 23:20
Orkun Kökçü'den Italiano sözleri! Orkun Kökçü'den Italiano sözleri! 23:16
Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! 22:53
Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti? 22:52
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 22:42
Beşiktaşlı taraftarlardan Italiano’ya özel pankart! Beşiktaşlı taraftarlardan Italiano’ya özel pankart! 21:55
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 21:23
Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! 20:34
Galatasaray - Monza hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray - Monza hazırlık maçı saat kaçta? 20:17
Beşiktaş Midtjylland maçı öncesi son notlar Beşiktaş Midtjylland maçı öncesi son notlar 19:39