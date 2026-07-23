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Haberler Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! "Yeni gelen arkadaşlar olacak"

Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! "Yeni gelen arkadaşlar olacak"

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 20:35 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 20:43
Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması! "Yeni gelen arkadaşlar olacak"

UEFA Avrupa 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo taliano, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KENDİMİZ GİBİ OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Kamptayken önemli prensiplerimiz üzerine çalıştık. Bugün de önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Kendimiz gibi oynamaya çalışacağız. Onları uzun oynamaya zorlayacağız. Top bizde olduğunda da şans yaratmaya çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. 180 dakikalık bir maç bu, haftaya da bunun devamı olacak Danimarka'da."

"YENİ GELEN ARKADAŞLAR OLACAK"

"Çok fazla genç oyuncu ile çalıştık kampta. Milli takımdan da oyuncular geç döndü aramıza, aramıza yeni arkadaşlar da gelince daha gerçek bir takım göreceğiz. Bazı önemli bölgelere önemli arkadaşlar gelecek. O zaman gerçek Beşiktaş'ı göreceğiz. Umarım Beşiktaş kimliğine dair bazı parçalar sahada gösterebiliriz. Yeni gelen arkadaşlar olacak."

"BU YOL, UZUN BİR YOL OLACAK"

"Çok güzel olurdu 20 günde her şeyi yapmak ve sahada her şeyi göstermek. Ama herkes çok çalıştı. Bu yol, uzun bir yol olacak. Sahada her şeylerini verdi oyuncular. Bugün de çalıştıklarımızı deneyeceğiz sahada. Göreceğiz hep birlikte nasıl olacağını. Midtjylland da zor bir takım, zor bir takıma karşı oynayacağız. Ofansif ve defansif olarak etkili bir takım, bizim de etkili olmamız, konsantre olmamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek güzel olacağını düşünüyorum, bunları da hızlı yapmamız gerekiyor. Umarım bugün sahada iyi şeyler gösterebiliriz."

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