2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk ayağında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka kulüplerinden FC Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda coşkulu taraftar desteğiyle sahaya çıkan siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur için çok kritik ve önemli bir avantaj elde etti. Mücadelenin ardından sporseverler ve siyah-beyazlı taraftarlar arama motorlarında "Beşiktaş - Midtjylland maçı kaç kaç bitti?", "Beşiktaş golünü kim attı?" ve "Beşiktaş - Midtjylland rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularını yoğun şekilde araştırıyor. İşte Beşiktaş - Midtjylland karşılaşmasının skoru, maç özeti detayları ve rövanş takvimi...

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, rakibin erken gördüğü kırmızı kartla oyun üstünlüğünü tamamen eline geçirdi.

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte Oh'un kafayla aşırttığı topa Salih Özcan'ın altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

15. dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta sahada Etim ile girdiği ikili mücadelede Djalo yerde kaldı. Maçın hakemi Ricardo de Burgos, Etim'i direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

22. dakikada siyah-beyazlı takım, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Djalo, topu ceza yayındaki Oh ile buluşturdu. Güney Koreli futbolcu, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı Olaitan'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sağdan gönderdiği pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada siyah-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı sol kanatta son çizgi üzerinden ceza alanına ortaladı. Murillo'nun şutunda kaleci Olafsson'un müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45. dakikada ceza sahası dışından Billing'in kullandığı frikikte, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarının büyük bölümünde topun sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 55'inci dakikada Oh ve 70'nci dakikada Cerny ile gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç alamadı. 79'uncu dakikada Nübel mutlak gole izin vermedi. Orta sahadan atılan topla savunma arkasına sarkan Billing, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Açıyı zamanında kapatan Nübel gole izin vermedi. Bu pozisyonun ardından kontratağa çıkan Beşiktaş'ta Orkun pasını ceza sahasının hemen dışındaki Semih'e verdi. Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Olafsson topu çelmeyi başardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

DJALO DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli stoperi Tiago Djalo, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75'inci dakikada uzak mesafeden yaptığı vuruş sırasında adalesini tutan Portekizli savunmacı, bir süre oyuna devam etti. 78'inci dakikada Beşiktaş ceza sahasında kendini yere bırakan Djalo oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine Agbadou oyuna dahil oldu.

OUATTARA FORMAYI GİYDİ

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden birisi olan Kassoum Ouattara, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 21 yaşındaki Fransız sol bek, 73'üncü dakikada Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.