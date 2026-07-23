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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Midtjylland maçı İZLE | Beşiktaş Midtjylland maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Midtjylland maçı İZLE | Beşiktaş Midtjylland maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka ekibi FC Midtjylland’ı Tüpraş Stadyumu’nda ağırlıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki 259. randevusunu ekran başından kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" ve "Beşiktaş Midtjylland canlı izle linki" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik müsabakanın başlama saati, şifresiz yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve canlı izleme ekranı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:45
Beşiktaş Midtjylland maçı İZLE | Beşiktaş Midtjylland maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş Midtjylland maçı hangi kanalda? Yeni sezonda Avrupa turlarına galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Danimarka'nın güçlü ekiplerinden FC Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak mı?" ve "Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı izle HD" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Midtjylland maçı saat bilgisi, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 259. randevusu olan bu kritik karşılaşma 23 Temmuz Perşembe (Bugün) oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı heyecan dolu mücadele, saat 21.00'de ilk düdüğün çalmasıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı mücadele S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır. Beşiktaş-FC Midtjylland maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Midtjylland maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva yer alacak.

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Siyah-beyazlı ekibin Midtjylland maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, sezon öncesi kampının milli takımlarda bulunan oyuncular nedeniyle eksik kadroyla başladığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VINCENZO ITALIANO'DAN AÇIKLAMALAR

"Keşke ilk günden itibaren tam kadro çalışabilseydik"

Hazırlık sürecinde genç futbolcularla çalıştıklarını aktaran Italiano, "Sezon öncesi kampına çok sayıda genç oyuncuyla başladık. Milli takım süreci nedeniyle bazı oyuncular geç katıldı. Keşke ilk günden itibaren tam kadro çalışabilseydik. Son 10 gündür tam kadro çalışıyoruz ve bu süreci çok verimli geçirdik. Oyuncularımızın sahada istediklerimizi uygulayacağına inanıyorum." dedi.

"Avrupa yolculuğu heyecan verici"

Avrupa kupalarının her zaman farklı bir heyecan taşıdığını dile getiren deneyimli teknik direktör, "Avrupa yolculuğu heyecan verici. Aynı zamanda futbolun gerçek seviyesiyle karşılaşıyorsunuz. Hepimiz istekliyiz ve Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Hangi organizasyonda olacağı önemli değil, öncelikli hedefimiz yarın kazanmak. Elbette ligin de önemini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız bu takım için önemli bir güç olacak"

İlk resmi maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Italiano, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız. Güzel bir atmosferde taraftarımızın önünde oynayacağız. Taraftarlarımız bu takım için önemli bir güç olacak. İlk resmi maçımız olduğu için geliştirmemiz gereken yönlerimiz var ancak sahada çalıştıklarımızı göstermek istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Ligi kolay değil"

Türkiye'de daha önce Başakşehir ve Sivasspor'a karşı mücadele ettiğini, Galatasaray ile de hazırlık maçı oynadığını hatırlatan Italiano, Trendyol Süper Lig'in zorluk derecesine dikkati çekerek, "Türkiye Ligi kolay değil. Her maça yüzde 100 hazır çıkmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel oyun düzenimiz dörtlü savunma olacak"

Oyun sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, hazırlık döneminde ağırlıklı olarak dörtlü savunma üzerine çalıştıklarını belirterek, "4-2-3-1 sistemine karşı da oynadım, bu sistemi de kullandım. Orta sahada zaman zaman tek, zaman zaman çift ön liberoyla oynayacağız. Rakibe göre değişiklik yapacağız. Temel oyun düzenimiz dörtlü savunma olacak." ifadelerini kullandı.

"Biz bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz"

Beşiktaş'a özgü bir oyun anlayışı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Italiano, "Biz bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yapması gerektiğini bilen, planını uygulayan bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz. Stratejimizi bunun üzerine kurduk." dedi.

"İlhan Fakılı beni şaşırttı"

Hazırlık kampında altyapıdan birçok genç oyuncuyla çalışma fırsatı bulduğunu belirten İtalyan teknik adam, bazı isimlerin kendisini etkilediğini söyledi.

Genç futbolcu İlhan Fakılı'nın performansına özel olarak değinen Italiano, "İlhan Fakılı beni şaşırttı. Çok kaliteli bir oyuncu. Hazırlık maçlarında iki gol attı ve ceza sahası içinde ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Topsuz oyununu geliştirmesi, daha sert ve mücadeleci olması gerekiyor. Gelişime açık bir oyuncu ve ileride bize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Transfer dönemi devam ediyor ve kadromuza yeni oyuncular katılacak"

Kulüpte gördüğü çalışma ortamından memnun olduğunu dile getiren Italiano, "Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortamın içindeyim. Herkes Beşiktaş'ın başarısı için büyük özveriyle çalışıyor. Tesislerimiz çok güzel. İlk günkü olumlu hislerim devam ediyor. Sezon başında kendi aramızda bazı konuları konuştuk ancak bunlar bizde kalacak. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Transfer dönemi devam ediyor ve kadromuza yeni oyuncular katılacak." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da kolay maç yoktur"

Midtjylland'ın fiziksel gücüne dikkat çeken Italiano, Avrupa kupalarında hiçbir maçın kolay olmadığını vurgulayarak, "Kuzey Avrupa takımları fiziksel olarak güçlü, baskıyı iyi yapan ekiplerdir. Avrupa'da kolay maç yoktur. Takım olarak rakibimize iyi hazırlandık. Tam kadro çalışma süremiz kısa oldu ancak bunu bahane olarak görmüyorum. Midtjylland'ı iyi analiz ettik ve yarın hazır olacağız." şeklinde konuştu.

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