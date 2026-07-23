Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk ciddi sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında İtalya Serie A temsilcilerinden AC Monza ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni transferleri sahaya sürmesi ve farklı taktiksel varyasyonları denemesi beklenen mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar arama motorlarında "Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta?", "GS Monza maçı hangi kanalda?" ve "Galatasaray hazırlık maçı canlı izle" sorularını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Galatasaray - Monza hazırlık maçının tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve tüm detaylar...

GALATASARAY - MONZA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık müsabakası olan Monza karşılaşması 24 Temmuz Cuma (Yarın) oynanacak.

GALATASARAY - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da Monza ile karşılaşacak.

GALATASARAY - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya'nın Linz kentinde oynanacak bu zorlu hazırlık mücadelesi S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın açıklanan hazırlık maçı programı şu şekildedir:

24 Temmuz Cuma (TSİ 21.00): Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena / S Sport Plus)

Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena / S Sport Plus) 27 Temmuz Pazartesi (TSİ 21.00): Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion / S Sport Plus)

Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion / S Sport Plus) 8 Ağustos Cumartesi (TSİ 21.00): Galatasaray - Villarreal CF (RAMS Park / tv100)

AVUSTURYA KAMP KADROSU

Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."