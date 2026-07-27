Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!
Galatasaray'da yaz transfer döneminde çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız isimleri kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmak isterken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Manchester City'nin dünyaca ünlü Hollandalı futbolcusu Tijjani Reijnders, sarı-kırmızılı formayı terletebilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:07
Öte yandan Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara da Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor.
Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansın ardından Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna kadar yükselen 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda yer almasa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takibine girmesiyle birlikte Avrupa'daki değerini artırdı.
NAPOLI DEVREDE
Napoli, yaz transfer döneminde orta saha takviyesi için Gabriel Sara'yı adaylar arasına aldı.
ASTON VILLA DA TAKİPTE
Brezilyalı futbolcu için daha önce Premier Lig temsilcisi Aston Villa da devredeydi.
Galatasaray'a şu ana kadar Gabriel Sara için resmi bir teklif ulaşmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız oyuncu konusunda aceleci davranmaması ve cazip bir teklif gelmesi halinde süreci değerlendirmesi bekleniyor.
Galatasaray yönetimi bir yandan mevcut yıldızlarını korumaya çalışırken, diğer yandan olası ayrılıklara karşı alternatif isimleri de belirlemeye devam ediyor.
Bu doğrultuda orta saha transferi için sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ise Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders oldu.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, 27 yaşındaki Hollandalı orta sahayı yakından takip ediyor.
TRANSFERİ O İSME BAĞLI
Haberde, geçen yaz Manchester City'ye transfer olan Reijnders'ın, İngiliz ekibinin Lille forması giyen 18 yaşındaki Faslı yıldız Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katması halinde takımdan ayrılmasına izin verileceği yazıldı.
Galatasaray'ın da bu ihtimali yakından izlediği ve transferde oluşabilecek fırsatı değerlendirmeyi planladığı kaydedildi.
İŞTE O HABER
The Sun: "Manchester City'de Galatasaray'ın yakından takip ettiği isimlerden biri de orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders.
27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Manchester City'ye geçen yaz transfer olmuştu. Ancak İngiliz ekibinin Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Faslı Dünya Kupası yıldızı Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katması halinde Reijnders'ın takımdan ayrılmasına izin verecek."
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