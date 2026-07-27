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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız isimleri kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmak isterken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Manchester City'nin dünyaca ünlü Hollandalı futbolcusu Tijjani Reijnders, sarı-kırmızılı formayı terletebilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:07
Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da hem transfer çalışmaları hem de mevcut oyunculara gelen teklifler nedeniyle hareketli günler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde şu ana kadar Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katarken, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

32 yaşındaki Gabonlu orta saha Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, o bölgeye ikinci hamlesini iç transferde yapmış oldu.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Öte yandan Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara da Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansın ardından Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna kadar yükselen 26 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda yer almasa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takibine girmesiyle birlikte Avrupa'daki değerini artırdı.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

NAPOLI DEVREDE

Napoli, yaz transfer döneminde orta saha takviyesi için Gabriel Sara'yı adaylar arasına aldı.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

ASTON VILLA DA TAKİPTE

Brezilyalı futbolcu için daha önce Premier Lig temsilcisi Aston Villa da devredeydi.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Galatasaray'a şu ana kadar Gabriel Sara için resmi bir teklif ulaşmadığı belirtildi.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız oyuncu konusunda aceleci davranmaması ve cazip bir teklif gelmesi halinde süreci değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Galatasaray yönetimi bir yandan mevcut yıldızlarını korumaya çalışırken, diğer yandan olası ayrılıklara karşı alternatif isimleri de belirlemeye devam ediyor.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Bu doğrultuda orta saha transferi için sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ise Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders oldu.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, 27 yaşındaki Hollandalı orta sahayı yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

TRANSFERİ O İSME BAĞLI

Haberde, geçen yaz Manchester City'ye transfer olan Reijnders'ın, İngiliz ekibinin Lille forması giyen 18 yaşındaki Faslı yıldız Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katması halinde takımdan ayrılmasına izin verileceği yazıldı.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

Galatasaray'ın da bu ihtimali yakından izlediği ve transferde oluşabilecek fırsatı değerlendirmeyi planladığı kaydedildi.

Galatasaray'dan transferde Tijjani Reijnders bombası!

İŞTE O HABER

The Sun: "Manchester City'de Galatasaray'ın yakından takip ettiği isimlerden biri de orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders.

27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Manchester City'ye geçen yaz transfer olmuştu. Ancak İngiliz ekibinin Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Faslı Dünya Kupası yıldızı Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katması halinde Reijnders'ın takımdan ayrılmasına izin verecek."

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