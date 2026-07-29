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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler merak edilirken bir süredir ismi ülkesinden bir takımla anılan o futbolcunun sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze ile Polonya'da oynanan maçın ardından ayrılacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

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Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Fred hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Takvim'in haberine göre sarı- Lacivertlilerde tecrübeli orta saha Fred Santos'un, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Teknik direktör İsmail Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Fred'in takımda kalmasını istediğine yönelik olumlu açıklamaları bulunsa da, yabancı oyuncu kontenjanı ve transfer planlaması doğrultusunda Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

33 yaşındaki Fred'i kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro'nun transfer girişimlerini sürdürdüğü ve Brezilya ekibinin bu transferden vazgeçmediği belirtildi.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Sambacı'nın ülkesinin takımına gideceği öne sürülüyor.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Öte yandan Fred'in menajerinin yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunması da transfer sürecinin hız kazandığı şeklinde yorumlanıyor.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Transfermarkt verilerine göre Fred'in güncel piyasa değeri 4.50 milyon euro.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026/27 sezonunun sonunda bitecek.

Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, Kanarya'da 126 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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