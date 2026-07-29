Gornik Zabrze maçı sonrası gidecek! Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler merak edilirken bir süredir ismi ülkesinden bir takımla anılan o futbolcunun sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze ile Polonya'da oynanan maçın ardından ayrılacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Teknik direktör İsmail Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Fred'in takımda kalmasını istediğine yönelik olumlu açıklamaları bulunsa da, yabancı oyuncu kontenjanı ve transfer planlaması doğrultusunda Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
33 yaşındaki Fred'i kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro'nun transfer girişimlerini sürdürdüğü ve Brezilya ekibinin bu transferden vazgeçmediği belirtildi.
Sambacı'nın ülkesinin takımına gideceği öne sürülüyor.
Öte yandan Fred'in menajerinin yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunması da transfer sürecinin hız kazandığı şeklinde yorumlanıyor.
Transfermarkt verilerine göre Fred'in güncel piyasa değeri 4.50 milyon euro.
Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026/27 sezonunun sonunda bitecek.
2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, Kanarya'da 126 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
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