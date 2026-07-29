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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılara son olarak menajerler tarafından Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen Bastien Meupiyou'nun önerildiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

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Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Stoper transferinde alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi.

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Takvim'de yer alan habere göre, Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki Fransız stoper Bastien Meupiyou'nun menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildiği ifade edildi.

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Haberde, transferin teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre netlik kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Geçtiğimiz sezon başında Wolverhampton'ın U21 takımından Portekiz ekibine transfer olan genç stoper, burada çıktığı 32 maçta skor katkısı yapamadı.

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Meupiyou, söz konusu maçlarda 4 sarı kart gördü.

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Fransız savunmacı, 1,91'lik boyuyla hava toplarında etkili bir isim.

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

Genç futbolcu, mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor.

Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...

20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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