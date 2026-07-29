Galatasaray'a 20'lik stoper! Okan Buruk'un transfer kararı...
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılara son olarak menajerler tarafından Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen Bastien Meupiyou'nun önerildiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.
Stoper transferinde alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın gündemine dikkat çeken bir isim geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki Fransız stoper Bastien Meupiyou'nun menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildiği ifade edildi.
Haberde, transferin teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre netlik kazanacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon başında Wolverhampton'ın U21 takımından Portekiz ekibine transfer olan genç stoper, burada çıktığı 32 maçta skor katkısı yapamadı.
Meupiyou, söz konusu maçlarda 4 sarı kart gördü.
Fransız savunmacı, 1,91'lik boyuyla hava toplarında etkili bir isim.
Genç futbolcu, mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor.
20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Meupiyou'nun Alverca ile kontratı 2028 yılında sona erecek.