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Haberler Galatasaray Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, oyuncusunun geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 15:58
Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi.

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Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Arjantinli forvet, yeni sezon öncesi takımdan ayrıldı.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Galatasaray, Icardi'nin ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurmuştu.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

"Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım.' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz."

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması sonrası hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

33 yaşındaki santrforun adı geçen sene Arjantin, İtalyan ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmış ancak transfer gerçeleşmemişti.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız golcünün geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

"COMO İDEAL BİR YER OLURDU"

Arjantinli gazeteci Pablo Layus'a konuşan Pino, "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. En iyi seçeneği değerlendiriyoruz; inceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verilebilir." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.

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