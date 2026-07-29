Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Transfer her an açıklanabilir
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oluyor. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, oyuncusunun geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 15:58
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7'den 70'e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar 'Galatasaraylıyım.' demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor. Böyle bir aşk unutulmaz."
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılması sonrası hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.
33 yaşındaki santrforun adı geçen sene Arjantin, İtalyan ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmış ancak transfer gerçeleşmemişti.
Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız golcünün geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"COMO İDEAL BİR YER OLURDU"
Arjantinli gazeteci Pablo Layus'a konuşan Pino, "Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. En iyi seçeneği değerlendiriyoruz; inceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verilebilir." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.
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