Uçaklar kalkacak

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını acele etmeden sürdüren G.Saray'da yavaş yavaş vites yükseltiliyor. Bugüne kadar sadece Lesley Ugochukwu ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar en az 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Forvette Victor Osimhen'e önemli bir alternatif bulmak isteyen sarı-kırmızılılar, bütçesinin önemli bir kısmını ise 10 numaraya ayıracak. Kanatlarda da yüksek profilli bir oyuncu arayan yönetim, stopere de önemli bir alternatif getirecek.Bu isimlerin ardından kalacak bütçeye göre orta sahaya da bir takviye gündeme gelebilir. Ancak Süper Lig'in başlamasına 3 haftadan kısa bir süre kala çalışmalara tamamen hız verildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ligin ilk haftasındaki Çorum FK maçı öncesinde transferlerin bir kısmının takımla birlikte çalışmaya başlamasını istemesi üzerine yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda ilerleyen günlerde uçaklar inmeye başlayacak ve son gün olan 4 Eylül'e kadar çalışmalar sürecek.

ORTA SAHA GÜNDEMDE

Avusturya kampında 2-0 kaybedilen Monza maçı sonrasında G.Saray'da bir orta saha transferi daha gündeme geldi. İleriye top taşıyabilecek ve takıma doğrudan katkı verecek bir ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, bu transferi en sona saklıyor.