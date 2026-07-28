Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak Osimhen'in yedeği olacak ismi Danimarka'da bulduğu öğrenildi. İşte transferde yaşanan o sürpriz gelişme...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:32
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Cimbom son olarak hazırlık kampı programı kapsamında prova maçında Venezia ile karşı karşıya gelmişti.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken alınan sonucun ardından yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Pek çok mevkiye takviye yapılması planlanan Cimbom'da golcü transferi de büyük önem arz ediyor.
Dünyaca ünlü yıldızı Osimhen'in yedeği olacak bir ismi arayan Galatasaray son olarak rotasını Danimarka'ya kırdı.
Yaşanan flaş gelişmeyi A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında duyurdu. Emre Kaplan'ın yer verdiği habere göre; Galatasaray, forvet transferi için Franculino Dju'yu gündemine aldı.