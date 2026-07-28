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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak Osimhen'in yedeği olacak ismi Danimarka'da bulduğu öğrenildi. İşte transferde yaşanan o sürpriz gelişme...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:32
Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Cimbom son olarak hazırlık kampı programı kapsamında prova maçında Venezia ile karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-0'lık skorla mağlup ayrılırken alınan sonucun ardından yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Pek çok mevkiye takviye yapılması planlanan Cimbom'da golcü transferi de büyük önem arz ediyor.

Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Dünyaca ünlü yıldızı Osimhen'in yedeği olacak bir ismi arayan Galatasaray son olarak rotasını Danimarka'ya kırdı.

Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Yaşanan flaş gelişmeyi A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında duyurdu. Emre Kaplan'ın yer verdiği habere göre; Galatasaray, forvet transferi için Franculino Dju'yu gündemine aldı.

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Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Hatta sarı-kırmızılı yetkililer, Midtjylland forması giyen oyuncuyu Beşiktaş maçında da canlı izledi.

Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

FRANCULINO DJU KİMDİR?

22 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcu Franculino futbola Benfica'nın altyapısında başladı.

Galatasaray Osimhen'in yedeğini Danimarka'da buldu! Canlı izlediler

Benfica altyapısından Benfica U23 takımına yükselen genç yetenek, 2023 yazında Danimarka ekibi Midtjylland'a transfer oldu.

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