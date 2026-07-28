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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kafilesi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kafilesi belli oldu!

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 12:36 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 12:55
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı kafilesi belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Kadıköy'de aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Polonya'dan da avantajlı bir skorla dönerek turu geçmek istiyor. Bu kritik mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin Polonya kafilesi resmen açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ağrıları bulunan Sidiki Cherif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir ve N'Golo Kante açıklanan listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.

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