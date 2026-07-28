Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler
Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılıların büyük sevgisini kazanan yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Avrupa devinin futbolcuyu transfer etmekten vazgeçtiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 13:56
Mario Lemina ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalan Aslan, kadro istikrarını korudu.
Bununla birlikte bazı oyunculara gelen teklifler de yönetimin gündeminde bulunuyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi.
BENFICA, DAVINSON SANCHEZ'İ TAKİPTE
Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
MAAŞ VE BONSERVİS BEKLENTİSİ...
Ancak oyuncunun yüksek maaşı ve bonservis beklentisi nedeniyle transferin zorlu olduğu ifade ediliyor.
OKAN BURUK SICAK BAKMIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Como'nun da ısrarla istediği deneyimli savunmacının takımda kalmasını istediği belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın, savunma hattının önemli parçalarından biri olarak gördüğü Sanchez'in ayrılığına onay vermediği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
AVRUPA TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Kolombiya Milli Takımı'nda 84 kez forma giyen Sanchez, Avrupa kariyerinde önemli kulüplerde görev yaptı. Tottenham'dan önce Ajax forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında İngiliz ekibine 44 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Üç yıldır Galatasaray formasını terleten tecrübeli stoper, güçlü fiziği ve Avrupa deneyimiyle birçok kulübün dikkatini çekmeye devam ediyor.
Ancak yüksek maliyeti nedeniyle Benfica'nın şu aşamada resmi bir girişimde bulunmasının zor olduğu belirtiliyor.
İŞTE O HABER
Record: "Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, Benfica'nın da yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ancak Kolombiyalı futbolcu, yüksek maliyeti nedeniyle zor bir hedef olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra oyuncunun maaşının da karşılanması güç bir seviyede olduğu belirtiliyor."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.