Sarı-kırmızılı teknik adamın, savunma hattının önemli parçalarından biri olarak gördüğü Sanchez'in ayrılığına onay vermediği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.