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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılıların büyük sevgisini kazanan yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Avrupa devinin futbolcuyu transfer etmekten vazgeçtiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 13:56
Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları kadar mevcut oyunculara gelen teklifler de gündemdeki yerini koruyor.

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Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak takımın önemli ismi için yeni bir talip ortaya çıktı.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Galatasaray, yaz transfer döneminde orta saha bölgesine Lesley Ugochukwu takviyesini yaptı.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Mario Lemina ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalan Aslan, kadro istikrarını korudu.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Bununla birlikte bazı oyunculara gelen teklifler de yönetimin gündeminde bulunuyor.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

BENFICA, DAVINSON SANCHEZ'İ TAKİPTE

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

MAAŞ VE BONSERVİS BEKLENTİSİ...

Ancak oyuncunun yüksek maaşı ve bonservis beklentisi nedeniyle transferin zorlu olduğu ifade ediliyor.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

OKAN BURUK SICAK BAKMIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Como'nun da ısrarla istediği deneyimli savunmacının takımda kalmasını istediği belirtildi.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Sarı-kırmızılı teknik adamın, savunma hattının önemli parçalarından biri olarak gördüğü Sanchez'in ayrılığına onay vermediği kaydedildi.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

AVRUPA TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kolombiya Milli Takımı'nda 84 kez forma giyen Sanchez, Avrupa kariyerinde önemli kulüplerde görev yaptı. Tottenham'dan önce Ajax forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında İngiliz ekibine 44 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Üç yıldır Galatasaray formasını terleten tecrübeli stoper, güçlü fiziği ve Avrupa deneyimiyle birçok kulübün dikkatini çekmeye devam ediyor.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

Ancak yüksek maliyeti nedeniyle Benfica'nın şu aşamada resmi bir girişimde bulunmasının zor olduğu belirtiliyor.

Galatasaraylıları sevindiren haber! Transferden vazgeçtiler

İŞTE O HABER

Record: "Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, Benfica'nın da yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ancak Kolombiyalı futbolcu, yüksek maliyeti nedeniyle zor bir hedef olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra oyuncunun maaşının da karşılanması güç bir seviyede olduğu belirtiliyor."

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