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Haberler Galatasaray Lucumi’ye teklif

Lucumi’ye teklif

Galatasaray, Bologna’dan ayrılmayı planlayan 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi’yi istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Lucumi’ye teklif
Sarı-kırmızılılar savunma hattına transfer için resmen harekete geçti. Aslan'da önemli hedeflerden biri Jhon Lucumi oldu. Bologna'dan ayrılmak için izin alan ve teklifleri değerlendiren 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperle temasa geçen Galatasaray yönetimi 3 yıllık kontrat ve 4 milyon euro maaş önerdi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılıların Bologna'ya da 16 milyon euro bonservis teklif ettiği bildirildi. Lucumi'nin hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de vatandaşı Davinson Sanchez'le yan yana oynama şansından dolayı Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Kısa süre içerisinde transfer görüşmelerinin ilerlemesinin beklendiği ifade edildi.
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