2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde madalya hedefiyle yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final biletini almak için Çin karşısına çıkacak. Turnuvanın çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, ABD'yi beş sete uzayan zorlu mücadelenin ardından saf dışı bırakan Çin ile kozlarını paylaşacak. Organizasyona ev sahipliği yapan Çin karşısında zorlu bir sınava çıkacak milliler, galip gelmeleri halinde adını finale yazdıracak. Mücadele öncesinde milli oyuncuların yaptığı açıklamalar ise takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu ortaya koydu. İşte Türkiye-Çin yarı final maçının detayları!

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında, Türkiye ile Çin'i karşı karşıya getirecek yarı final mücadelesi 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları, bu karşılaşmayı kazanması halinde organizasyonda finale yükselerek şampiyonluk için mücadele etme hakkı elde edecek. Çin'in ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, turnuvanın en kritik mücadelelerinden biri.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Çin arasındaki VNL yarı final mücadelesi TSİ 14.30'da başlayacak. Filenin Sultanları, sezonun en önemli maçlarından birinde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın yüksek tempolu ve büyük çekişmeye sahne olması beklenirken, iki takım da finale yükselmek için sahada tüm kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çin Voleybol Milletler Ligi yarı final karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT 1

ÇİN YARI FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

Çin, çeyrek finalde turnuvanın güçlü ekiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. ABD ilk seti farklı kazanarak öne geçse de Çin mücadeleyi bırakmadı. İkinci sette dengeyi sağlayan ev sahibi ekip, üçüncü seti de kazanarak avantajı yakaladı. Dördüncü sette ABD'nin geri dönüş yapmasıyla mücadele karar setine taşındı. Büyük heyecana sahne olan final setini 15-13 kazanan Çin, rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Ev sahibi avantajını da kullanacak olan Çin'in özellikle hızlı hücumları ve güçlü savunmasıyla dikkat çektiği değerlendiriliyor.

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise çeyrek finalde Kanada karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Rakibini 3-1 mağlup eden milliler, adını son dört takım arasına yazdırmayı başardı. Turnuva boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, hem hücumdaki etkinliği hem de blok savunmasıyla öne çıktı. Kanada karşısında 22-25, 25-21, 25-21, 25-17 setler sonucu 3-1 galip A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda en skorer oyuncu pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. Vargas, çeyrek final karşılaşmasında 23'ü hücum ve 4'ü servis olmak üzere toplamda 27 sayıyla milli takıma önemli katkı sağladı. Vargası'ı 14 sayıyla (13 hücum ve 1 blok) Hande Baladın takip etti.

6. KEZ YARI FİNALDEYİZ

Türkiye, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi bugün TSİ 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibi olacak. Yarı final karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI CANLI | TIKLA-İZLE

"HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyucusu Deniz Uyanık, üzerlerindeki baskıyı kontrol ettiklerini belirterek, "Üzerimizde bir baskı olduğunu biliyoruz. Ancak bunu kontrol ederek en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çeyrek final öncesinde biraz tedirgindik çünkü Kanada bizim için zorlu ve iyi bir rakipti. Buna rağmen maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde karşılaşacakları Çin'in oyun yapısıyla ilgili konuşan milli sporcu, "Yeni rakibimiz çok daha hızlı bir oyun stiline sahip. Gerçekten çok iyi savunma yapıyorlar. Biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ancak kazanacağımıza inanıyorum." dedi. Takımdaki atmosferin iyi olduğunu ve tüm takımın kupa hedefi doğrultusunda yoğun şekilde çalıştığını söyleyen milli voleybolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın atmosferi çok iyi, herkesin sağlık durumu yerinde. Hepimiz madalya ve kupa kazanmak için çok çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmaların getirdiği bir yorgunluk var ancak bu, tatlı bir yorgunluk. Bizi maç içinde kendimizi daha fazla zorlamaya itiyor. Motivasyonumuzun yüksek olmasının nedenlerinden biri de bu. Çünkü madalya ve kupayı kazandığınızda yaşadığınız bütün yorgunluğun hiçbir anlamı kalmayacağını biliyorsunuz. Kupa ve madalya hedefi, motivasyonumuzun en önemli kaynağı."

VNL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i mağlup ederek finale yükselmesi halinde, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finali 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Filenin Sultanları, final biletini alması durumunda şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile İtalya arasında oynanacak yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Türkiye, organizasyonda altın madalyaya ulaşmak için dünyanın en güçlü voleybol ekiplerinden biriyle kozlarını paylaşacak. Çin karşısında alınacak galibiyet, millileri üst üste bir kez daha VNL finaline taşıyacak.