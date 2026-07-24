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Haberler Galatasaray Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşündüğü ve sık sık süre verdiği yıldız futbolcu, yeni sezon öncesi takıma veda edebilir. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 13:05
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar bir transferi resmiyete kavuşturdu.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Özellikle 10 numara bölgesine yıldız takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

EREN ELMALI'YA TEKLİF VAR

Sabah'ın haberine göre; Eren Elmalı için Galatasaray'ın kapısını çalan bir ekip, milli futbolcunun aklını çelmeye yakın.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

26 yaşındaki futbolcuya cazip bir teklifin gelmek üzere olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Eren satılırsa, Ismail Jakobs'un yeni sezonda yedeği Kazımcan Karataş olacak.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu

Eren Elmalı, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 4 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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