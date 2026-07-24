Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşündüğü ve sık sık süre verdiği yıldız futbolcu, yeni sezon öncesi takıma veda edebilir. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 13:05
Özellikle 10 numara bölgesine yıldız takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşebilir.
EREN ELMALI'YA TEKLİF VAR
Sabah'ın haberine göre; Eren Elmalı için Galatasaray'ın kapısını çalan bir ekip, milli futbolcunun aklını çelmeye yakın.
26 yaşındaki futbolcuya cazip bir teklifin gelmek üzere olduğu öğrenildi.
Eren satılırsa, Ismail Jakobs'un yeni sezonda yedeği Kazımcan Karataş olacak.
Eren Elmalı, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 4 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.