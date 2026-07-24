Galatasaray'dan Avusturya'da kötü prova! Monza'ya mağlup oldu

Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi AC Monza'ya mağlup oldu. İşte detaylar...

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında AC Monza ile karşılaşan Galatasaray, 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Monza'nın gollerini 23. dakikada Andrea Carboni ve 49. dakikada Patrick Cutrone kaydetti.

Galatasaray Avusturya kampındaki 2. maçında 27 Temmuz Pazartesi günü 21.00'de Venezia ile karşılaşacak.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 6 bin Türk futbolsever seyretti.

Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.