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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol LeBron James'in yeni takımı belli oldu!

LeBron James'in yeni takımı belli oldu!

Yıldız basketbolcu LeBron James, gelecek sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden, milli oyuncu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers'ta mücadele edeceğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 19:04 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 19:35
LeBron James'in yeni takımı belli oldu!

James, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Philadelphia 76ers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen haziran ayında Los Angeles Lakers, 41 yaşındaki efsane basketbolcuyla yolların ayrıldığını açıklamıştı.

NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. "Kral" lakaplı deneyimli oyuncu, 2 kez Miami Heat, birer defa da Lakers ve Cleveland Cavaliers ile NBA şampiyonluğu yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde 4'er kez normal sezonun ve final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanına layık görülen James, 22 defa ise All Star seçilme başarısı gösterdi.

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