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Haberler Galatasaray Galatasaray-Monza maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Monza maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, İtalya temsilcisi Monza ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'u farklı mağlup ederek sezona moralli başlayan sarı-kırmızılı ekip, Serie A takımını da yenerek 2'de 2 yapma niyetinde. Sezon öncesi takımın son durumunu görmek isteyen futbolseverler, "Galatasaray-Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray-Monza hazırlık maçının yayın saati, canlı yayın bilgileri ve mücadeleye dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 17:19
Galatasaray-Monza maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Monza hazırlık maçını takip etmek için tıklayın...

2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Galatasaray, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçına çıkıyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Okan Buruk'un öğrencileri, İtalya temsilcisi Monza ile kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, futbolcuların uyumunu görmek ve fiziksel seviyesini artırmak adına Monza karşısında da önemli bir sınav verecek. İşte Galatasaray-Monza hazırlık maçının detayları!

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

GALATASARAY-MONZA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması 24 Temmuz Cuma günü oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki ilk yurt dışı hazırlık maçında İtalyan temsilcisi karşısına çıkacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Monza mücadelesi Türkiye Saati İle (TSİ) 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Galatasaray-Monza maçı saat kaçta?

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇTAKVİMİ

Galatasaray, Monza karşılaşmasının ardından 27 Temmuz Pazartesi günü bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampını tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

Galatasaray-Monza maçı hangi kanalda?

  • 24 Temmuz Cuma (TSİ 21.00): Galatasaray-AC Monza
  • 27 Temmuz Pazartesi (TSİ 21.00): Galatasaray-Venezia FC
  • 8 Ağustos Cumartesi (TSİ 21.00): Galatasaray-Villarreal CF

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

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