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Beşiktaş'ta Midtjylland maçının hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland’ı 1-0 yenen Beşiktaş, rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 14:12
Beşiktaş'ta Midtjylland maçının hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada oynanan maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından pazar günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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