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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic transferinde kritik viraja girildi. Siyah-beyazlıların rekor teklif sunduğu Sırp yıldızın menajeri, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geliyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:25
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, golcü takviyesi gündeminin üst sıralarında yer alan Dusan Vlahovic için bitirici hamleyi yaptı. Siyah-beyazlılar, Juventus'un düşük rakamlarla ikna etmeyi başaramadığı 26 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İtalyan basınından Sportmediaset, bu teklifi "Sırp forvetin masasına ilk gerçek ve ilgi çekici teklif" başlığıyla duyurdu.

Haberde aktarılana göre Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e sezon başına 13,5 milyon euro'luk üç yıllık bir sözleşme teklif etti. Öte yandan menajer komisyonu ve imza parasının da dahil edilmesiyle transfer operasyonunun toplam maliyetinin yaklaşık 30 milyon euro'ya ulaşacağı ifade edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş cephesinde transfer görüşmelerinin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor. Haberde belirtilene göre Dusan Vlahovic'in menajeri, bu hafta sonu İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle teklifin son detaylarını masaya yatıracak. Tarafların menajer cephesinde anlaşmaya varması halinde ise son kararı 2000 doğumlu yıldız golcü verecek.

Vlahovic'in, Beşiktaş'ın teklifini kabul edip etmeyeceği ya da transfer döneminin son günlerine kadar daha cazip teklifler bekleyip beklemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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