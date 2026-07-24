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Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 12:59
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hakem heyeti de belli oldu.

Mücadeleyi Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e AVAR olarak Simon Bourdeaud'hui eşlik edecek.

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