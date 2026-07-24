Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!
Kiralık olarak gitmiş olduğu Como'dan geri dönen Diego Carlos, Fenerbahçe'de sorun çıkarmaya devam ediyor. Serie A ekibine kalıcı transferi için baskı yapan Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli yönetimden Como'nun sunmuş olduğu düşük miktarlı teklifi kabul etmelerini istedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:53
Como, Diego Carlos'un sorunlu yaklaşımını fırsat bilerek sarı-lacivertlilere 3 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Teklifi düşük bulan yönetim Serie A temsilcisine ret cevabı verdi.
Öte yandan Carlos, yönetim ile gerçekleştirdiği son görüşmede gelen teklifin kabul edilmesini istedi.
"MAAŞIMI ALIR OTURURUM"
Diego Carlos'un yönetime, "Como'ya gitmek istiyorum. Teklifi kabul edin. Yoksa Fenerbahçe'de kalıp oynamasam da maaşımı alırım." dediği öne sürüldü.
TFF'nin 10+4 yabancı kuralı sonrası kontenjan açmaya çalışan ekiplerden biri olan Fenerbahçe'nin bu gelişme karşısında yapacağı hamle merak konusu.
Fenerbahçe, dört büyükler arasında kadrosunda en çok yabancı futbolcusu bulunan takım konumunda.
YALNIZCA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
2024/25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan yaklaşık 11 milyon euro'ya transfer edilen Diego Carlos, sarı-lacivertli forma ile yalnızca 5 resmi maçta forma giydi.
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