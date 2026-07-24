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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Kiralık olarak gitmiş olduğu Como'dan geri dönen Diego Carlos, Fenerbahçe'de sorun çıkarmaya devam ediyor. Serie A ekibine kalıcı transferi için baskı yapan Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli yönetimden Como'nun sunmuş olduğu düşük miktarlı teklifi kabul etmelerini istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:53
Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerine belirtilen tarihte mazeretsiz bir şekilde katılmayarak tepki çeken Diego Carlos, problem olmayı sürdürüyor.

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Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli ekibe sorunlu bir dönüş sağladı.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Serie A'ya geri dönmek isteyen 33 yaşındaki stoper, İtalyan ekibi ile birlikte Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Como, Diego Carlos'un sorunlu yaklaşımını fırsat bilerek sarı-lacivertlilere 3 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Teklifi düşük bulan yönetim Serie A temsilcisine ret cevabı verdi.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Öte yandan Carlos, yönetim ile gerçekleştirdiği son görüşmede gelen teklifin kabul edilmesini istedi.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

"MAAŞIMI ALIR OTURURUM"

Diego Carlos'un yönetime, "Como'ya gitmek istiyorum. Teklifi kabul edin. Yoksa Fenerbahçe'de kalıp oynamasam da maaşımı alırım." dediği öne sürüldü.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

TFF'nin 10+4 yabancı kuralı sonrası kontenjan açmaya çalışan ekiplerden biri olan Fenerbahçe'nin bu gelişme karşısında yapacağı hamle merak konusu.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

Fenerbahçe, dört büyükler arasında kadrosunda en çok yabancı futbolcusu bulunan takım konumunda.

Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest: Maaşımı alır otururum!

YALNIZCA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

2024/25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan yaklaşık 11 milyon euro'ya transfer edilen Diego Carlos, sarı-lacivertli forma ile yalnızca 5 resmi maçta forma giydi.

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