"MAAŞIMI ALIR OTURURUM" Diego Carlos'un yönetime, "Como'ya gitmek istiyorum. Teklifi kabul edin. Yoksa Fenerbahçe'de kalıp oynamasam da maaşımı alırım." dediği öne sürüldü.

TFF'nin 10+4 yabancı kuralı sonrası kontenjan açmaya çalışan ekiplerden biri olan Fenerbahçe'nin bu gelişme karşısında yapacağı hamle merak konusu.