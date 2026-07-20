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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den İsmail Kartal'a övgü!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den İsmail Kartal'a övgü!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 16:08
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den İsmail Kartal'a övgü!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLERİ:

Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolunu oynatan isim, tüm takıma dokunan bir teknik adam.

Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım, eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım.

Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolunu oynatan isim, tüm takıma dokunan bir teknik adam. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım, eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım. Gol veya asist hedefi koymadım. Şampiyon olduğumuz sürece benim yaptığım gol katkısının bir önemi yok.

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