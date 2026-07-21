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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ermenistan temsilcisi FC Ararat Armenia ile İrlanda ekibi Shamrock Rovers kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Tulipa yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa moralli çıkmayı hedeflerken, Stephen Bradley'nin çalıştırdığı Shamrock Rovers ise son dönemde yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dev eşleşme öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumunu merak ediyor. İşte FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 10:52
FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı FC Ararat Armenia ile Shamrock Rovers arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Tulipa yönetimindeki Ermenistan temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Stephen Bradley'nin ekibi Shamrock Rovers ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers MAÇI SAAT KAÇTA?

Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FC Ararat Armenia: Bracim; Hovhannisyan, Wilson, Julio, Grigoryan; Oliveira, Muradyan, Tera; Shaghoyan, Lima, Serobyan

Shamrock Rovers: McGinty; Grace, Lopes, C O'Sullivan; Mulraney, Watts, Healy, Byrne, Brennan; McGovern, Burke

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