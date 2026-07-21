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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Sabah ile KuPS Kuopio arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Valdas Dambrauskas yönetimindeki Azerbaycan temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Miika Nuutnen'in ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Sabah-KuPS Kuopio maç bilgileri!

Sabah-KuPS Kuopio MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Sabah-KuPS Kuopio maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

Sabah-KuPS Kuopio MAÇI SAAT KAÇTA?

Bank Respublika Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

Sabah-KuPS Kuopio MAÇI HANGİ KANALDA?

Sabah-KuPS Kuopio maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sabah-KuPS Kuopio MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rakhmonaliev, Isayev; Parris, Mickels, Simic

KuPS Kuopio: Kreidl; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Pennanen; Jyry, Engvall, Armah; Moreno