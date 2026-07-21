Atletico Mineiro'nun, sözleşme feshi konusunda istediği sonuca ulaşamaması halinde ise kış transfer döneminde Fred ile ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin ise Fred'i yeni sezonun önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve tatmin edici bir bonservis geliri elde etmeden oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.