Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Fred ile ilgili yaşanan gelişme hesapları altüst etti. İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği isimler arasında yer alan Brezilyalı orta sahanın menajeri, sarı-lacivertli yönetim ile sözleşme fesih görüşmeleri için Türkiye'ye geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 12:06
Fred'in geleceğinin bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki günlerde netleşebileceği aktarıldı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, 33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme konusunda çoktan anlaşma sağladı.
Haberde, Brezilya ekibinin mali şartları nedeniyle transferin ancak bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşebileceği belirtildi.
Atletico Mineiro'nun, sözleşme feshi konusunda istediği sonuca ulaşamaması halinde ise kış transfer döneminde Fred ile ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin ise Fred'i yeni sezonun önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve tatmin edici bir bonservis geliri elde etmeden oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusuna Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ilgi bulunduğu belirtilirken, Fred'in finansal açıdan cazip tekliflere rağmen kariyerini Orta Doğu'da sürdürmeyi düşünmediği kaydedildi.
Brezilyalı futbolcunun önceliğinin, futbola adım attığı ülkesine dönerek kariyerine Brezilya'da devam etmek olduğu öne sürüldü.
Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
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