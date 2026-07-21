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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Fred ile ilgili yaşanan gelişme hesapları altüst etti. İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği isimler arasında yer alan Brezilyalı orta sahanın menajeri, sarı-lacivertli yönetim ile sözleşme fesih görüşmeleri için Türkiye'ye geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 12:06
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, geleceği merak edilen isimlerden biri de Fred olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Brezilyalı orta saha oyuncusuna ülkesinden Atletico Mineiro'nun ilgisi sürerken, transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

İddiaya göre Fred'in menajeri, sözleşme feshi konusunda Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Fred'in geleceğinin bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki günlerde netleşebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, 33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme konusunda çoktan anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Haberde, Brezilya ekibinin mali şartları nedeniyle transferin ancak bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Atletico Mineiro'nun, sözleşme feshi konusunda istediği sonuca ulaşamaması halinde ise kış transfer döneminde Fred ile ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Fenerbahçe yönetiminin ise Fred'i yeni sezonun önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve tatmin edici bir bonservis geliri elde etmeden oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Tecrübeli orta saha oyuncusuna Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ilgi bulunduğu belirtilirken, Fred'in finansal açıdan cazip tekliflere rağmen kariyerini Orta Doğu'da sürdürmeyi düşünmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Brezilyalı futbolcunun önceliğinin, futbola adım attığı ülkesine dönerek kariyerine Brezilya'da devam etmek olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşme feshi...

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

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