Galatasaray'dan Leao hamlesi! Yıldız ismin kararı...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Rafael Leao'nun menajeriyle görüşme yaparak, yıldız futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı öğrenilirken Leao'nun transfer kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Yapılan görüşmede Portekizli yıldızın Milan'daki son durumu, kariyer planlaması ve ekonomik beklentileri hakkında bilgi alındı.
2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan Leao'nun Milan'dan ayrılmasının hemen hemen kesin olduğu ve şu anda 5 büyük ligden teklif beklediği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun ağustos ayının ortasına kadar istediği teklifi alamaması halinde sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakacağı belirtiliyor.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray yönetimi bu nedenle Leao konusunda şu an yeniden frene basma kararı aldı.
Öte yandan sosyal medyada yönetime transfer tepkisi de giderek büyüyor.
Taraftarlar yarın Avusturya kampına gidecek olan takıma şu ana kadar sadece 1 takviye yapılmasına isyan bayrağını açtı ve "transferler nerede" hasthagi üzerinden Başkan Dursun Özbek ve yönetime tepkilerini dile getirdi.
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