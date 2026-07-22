Yapılan görüşmede Portekizli yıldızın Milan'daki son durumu, kariyer planlaması ve ekonomik beklentileri hakkında bilgi alındı.

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan Leao'nun Milan'dan ayrılmasının hemen hemen kesin olduğu ve şu anda 5 büyük ligden teklif beklediği öğrenildi.