Omonia Nicosia-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Omonia Nicosia ile Kairat arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Henning Berg yönetimindeki Güney Kıbrıs temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Rafael Urazbakhtin'in ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Omonia Nicosia-Kairat maç bilgileri!

Omonia Nicosia-Kairat MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Omonia Nicosia-Kairat maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Omonia Nicosia-Kairat MAÇI SAAT KAÇTA?

GSP Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Omonia Nicosia-Kairat MAÇI HANGİ KANALDA?

Omonia Nicosia-Kairat maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Omonia Nicosia-Kairat MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Omonia Nicosia: Fabiano; Odubajo, Coulibaly, N Panagiotou, Balkovec; Kousoulos, Maric; Costa, Tankovic, Montnor; Kakoullis

Kairat: Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Lucas Africo, Machado Mata; Sadybekov, Oksanen; Bekbolat, Jorginho, Jukkola; Gual