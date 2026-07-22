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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brahim Diaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı yıldız için son olarak sarı-kırmızılıların dev bir pazarlığa girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:52
Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Cimbom'da alınan bu başarının ardından hedef büyütüldü.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Galatasaray yeni sezonda mücadele edeceği Devler Ligi'ne damga vurmak istiyor.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Galatasaray'da bu doğrultuda transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Sarı-kırmızılılarda güçlü bir kadro kurulması hedeflenirken listede yer alan isimlerden birisi de Brahim Diaz.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Son olarak Cimbom'da Faslı yıldızın transferine dair oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Milliyet'in haberine göre 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın önerisine sıcak baktığı ve kulübünden bu konuda önünün açılmasını istediği belirtildi.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Galatasaray'ın, bir sene daha kontratı kalan Diaz için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Real Madrid'in ise 25 milyon euro talep ettiği bildirildi. Faslı futbolcunun kadroda düşünülmemesi Galatasaray'ın avantajı olarak değerlendirirken pazarlıkların devam edeceği bilgisi var.

Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık

Sarı-kırmızılılarda yönetimin Brahim Diaz'a senelik 7.5 milyon euro vermeyi planladığı bildirildi.

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