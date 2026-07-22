Galatasaray'da flaş Brahim Diaz gelişmesi! Transferde dev pazarlık
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brahim Diaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı yıldız için son olarak sarı-kırmızılıların dev bir pazarlığa girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:52
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom'da alınan bu başarının ardından hedef büyütüldü.
Galatasaray yeni sezonda mücadele edeceği Devler Ligi'ne damga vurmak istiyor.
Galatasaray'da bu doğrultuda transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda güçlü bir kadro kurulması hedeflenirken listede yer alan isimlerden birisi de Brahim Diaz.
Son olarak Cimbom'da Faslı yıldızın transferine dair oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor.
Milliyet'in haberine göre 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın önerisine sıcak baktığı ve kulübünden bu konuda önünün açılmasını istediği belirtildi.
Galatasaray'ın, bir sene daha kontratı kalan Diaz için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.
Real Madrid'in ise 25 milyon euro talep ettiği bildirildi. Faslı futbolcunun kadroda düşünülmemesi Galatasaray'ın avantajı olarak değerlendirirken pazarlıkların devam edeceği bilgisi var.
Sarı-kırmızılılarda yönetimin Brahim Diaz'a senelik 7.5 milyon euro vermeyi planladığı bildirildi.