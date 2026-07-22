Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Okan Buruk'un takımında istemediği o futbolcu için yönetim devreye girdi ve oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istedi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:01
Kulüp, başarılı savunmacının transferinden gelir elde etmeyi amaçlıyor.
Bu sezon itibarıyla takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan o isim Victor Nelsson'dan başkası değil.
Yönetim, satış sürecini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Oyuncuya hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi bulunuyor.
İtalya ekiplerinin yanı sıra Süper Lig kulüpleri de transferi yakından takip ediyor.
Yönetim, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
Galatasaray formasıyla 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 gol attı. ve 1 asist yaptı.
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