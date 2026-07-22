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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Okan Buruk'un takımında istemediği o futbolcu için yönetim devreye girdi ve oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istedi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:01
Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

İtalya ve Süper Lig'den bazı kulüplerin ilgisini çeken Galatasaraylı yıldız, yeni sezon planlamasında düşünülmüyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Yönetim, 27 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Bir süredir kiralık olarak forma giyen futbolcunun bonservisiyle gönderilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Kulüp, başarılı savunmacının transferinden gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Bu sezon itibarıyla takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan o isim Victor Nelsson'dan başkası değil.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Yönetim, satış sürecini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Oyuncuya hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi bulunuyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

İtalya ekiplerinin yanı sıra Süper Lig kulüpleri de transferi yakından takip ediyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Yönetim, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Okan Buruk onu takımında istemedi

Galatasaray formasıyla 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 gol attı. ve 1 asist yaptı.

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