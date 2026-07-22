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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Savunma hattına yapılacak takviye doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi için girişimlerini hızlandırdı. Öte yandan Bologna cephesinden Kolombiyalı oyuncunun bonservisine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:48
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Yaz transfer dönemini stoper takviyesi yapmadan kapatmak istemeyen Beşiktaş ve Galatasaray, ortak bir isimde karşı karşıya geldi: Jhon Lucumi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Kulübü Bologna tarafından satış listesine alınan Kolombiyalı savunmacının transferine dair rakamlar ortaya çıkarken Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Öte yandan İtalyan ekibi, sözleşmesinin sona ermesine 1 yıl kalan Lucumi'den beklediği bonservisi belirledi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Bologna'nın CEO'su Claudio Fenucci, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

"GİTMEKTE SERBEST ANCAK..."

"Lucumi'nin bizimle bir sözleşmesi var ve sözleşmesinin sadece bir yıl kalmış olması değerini etkilemiyor. Ona daha önce söz verdiğimiz üzere gitmekte serbest. Ancak uygun bir teklif gelmesi gerekecek."

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Quotidiano Sportivo'da yer alan habere göre Jhon Lucumi'nin bonservisi 28 milyon euro olarak belirlendi. Bologna'nın bu rakamı 25 milyon euro'ya kadar çekebileceği aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun ise Avrupa kupalarında mücadele eden ve hedefi olan bir kulübe gitmek istediği belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Bir önceki transfer döneminde Sunderland'in 3 milyon euro'luk maaş teklif ettiği Lucumi'nin şu anda 2.5 milyon euro maaşa el sıkışmaya hazır olduğu vurgulandı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Deneyimli oyuncu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın dışında Juventus'un da devrede olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

Ayrıca Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea de Lucumi'yi savunma hattına takviye yapmak üzere değerlendiriyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...

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