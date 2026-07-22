"GİTMEKTE SERBEST ANCAK..." "Lucumi'nin bizimle bir sözleşmesi var ve sözleşmesinin sadece bir yıl kalmış olması değerini etkilemiyor. Ona daha önce söz verdiğimiz üzere gitmekte serbest. Ancak uygun bir teklif gelmesi gerekecek."