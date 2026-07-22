Beşiktaş ve Galatasaray'ın Jhon Lucumi yarışı! Bonservisi...
Savunma hattına yapılacak takviye doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi için girişimlerini hızlandırdı. Öte yandan Bologna cephesinden Kolombiyalı oyuncunun bonservisine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:48
Bologna'nın CEO'su Claudio Fenucci, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı...
"GİTMEKTE SERBEST ANCAK..."
"Lucumi'nin bizimle bir sözleşmesi var ve sözleşmesinin sadece bir yıl kalmış olması değerini etkilemiyor. Ona daha önce söz verdiğimiz üzere gitmekte serbest. Ancak uygun bir teklif gelmesi gerekecek."
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Quotidiano Sportivo'da yer alan habere göre Jhon Lucumi'nin bonservisi 28 milyon euro olarak belirlendi. Bologna'nın bu rakamı 25 milyon euro'ya kadar çekebileceği aktarıldı.
MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR
28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun ise Avrupa kupalarında mücadele eden ve hedefi olan bir kulübe gitmek istediği belirtildi.
Bir önceki transfer döneminde Sunderland'in 3 milyon euro'luk maaş teklif ettiği Lucumi'nin şu anda 2.5 milyon euro maaşa el sıkışmaya hazır olduğu vurgulandı.
Deneyimli oyuncu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın dışında Juventus'un da devrede olduğu kaydedildi.
Ayrıca Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea de Lucumi'yi savunma hattına takviye yapmak üzere değerlendiriyor.
İşte o haber...
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