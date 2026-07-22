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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında yaşanan güncelleme dikkat çekti. İşte güncel puan ve sıralamamız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:18
Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başlarken, turnuvaya bu aşamada dahil olan Fenerbahçe ilk sınavını kayıpsız geçti.

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

Fenerbahçe'nin kritik galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncelleme dikkat çekti.

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

Açıklanan son verilere göre Türkiye'nin UEFA ülke puanı 45.375'e yükseldi.

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

İşte Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz Salı günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin listedeki konumu...

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

1. İngiltere - 98.519

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

2. İtalya - 84.232

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

3. İspanya - 78.618

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

4. Almanya - 76.888

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

5. Fransa - 65.082

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

6. Portekiz - 60.250

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

7. Belçika - 55.650

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

8. Hollanda - 48.729

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

9. TÜRKİYE - 45.375

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

10. Polonya - 42.325

Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız

11. Çekya - 41.825

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