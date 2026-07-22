UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başlarken, turnuvaya bu aşamada dahil olan Fenerbahçe ilk sınavını kayıpsız geçti.

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.