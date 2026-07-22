Fenerbahçe kazandı ülke puanı coştu! İşte güncel sıralamamız
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında yaşanan güncelleme dikkat çekti. İşte güncel puan ve sıralamamız...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:18
Açıklanan son verilere göre Türkiye'nin UEFA ülke puanı 45.375'e yükseldi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz Salı günü oynanan eleme maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin listedeki konumu...
1. İngiltere - 98.519
2. İtalya - 84.232
3. İspanya - 78.618
4. Almanya - 76.888
5. Fransa - 65.082
6. Portekiz - 60.250
7. Belçika - 55.650
8. Hollanda - 48.729
9. TÜRKİYE - 45.375
10. Polonya - 42.325
11. Çekya - 41.825
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