Fenerbahçe'den Onuachu harekatı! İşte Trabzonspor'un transfer kararı Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 12:28 Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'yu transfer gündemine aldığı öğrenildi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığına göre Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Nijeryalı forveti kesinlikle bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Çorum FK'nın da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin bu ilgileri yeterli görmediği ve Onuachu'yu kadroda tutma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'yu transfer gündemine aldığı öğrenildi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığına göre Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Nijeryalı forveti kesinlikle bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Çorum FK'nın da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, Trabzonspor yönetiminin bu ilgileri yeterli görmediği ve Onuachu'yu kadroda tutma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

KÖRFEZ'DEN DE İLGİ VAR

Oyuncuya Körfez ülkelerinden de ilgi olduğu belirten Sel, "Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in hem kulüple hem de oyuncuyla daha ciddi temasları var ama bu temaslar sonrasında beklenen rakamlar ortaya çıkmış değil." ifadelerini kullandı.