Fenerbahçe yönetiminin Brezilyalı kaleciyle yaptığı görüşmede, oyuncuya takımın gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğu açık şekilde iletildi.

Sarı-lacivertli kurmayların, Ederson'a "Biz seninle yola devam etmek istiyoruz. Ancak ayrılmak istiyorsan da 25 milyon euro karşılığında transferine onay verebiliriz" mesajını verdiği öğrenildi.