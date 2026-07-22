Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"
Fenerbahçe'de Ederson'un geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Son olarak Brezilyalı file bekçisi ile bir araya gelen sarı-lacivertli yönetim, yıldız eldivenin ayrılmak istediği takdirde o parayı kulübe getirmesini istedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:26
İsmail Kartal, sezonun açılış maçında kaleyi Mert Günok'a emanet ederken Polonya temsilcisinin hücumda etkisiz kalması nedeniyle deneyimli file bekçisi karşılaşmada ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadı.
Öte yandan kiralıktan dönen İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic'in olası ayrılığı gündemdeki yerini korurken kaleci rotasyonunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Bu süreçte geleceği merak edilen Ederson hakkında yönetimin attığı adım kulislerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Fenerbahçe yönetiminin Brezilyalı kaleciyle yaptığı görüşmede, oyuncuya takımın gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğu açık şekilde iletildi.
Sarı-lacivertli kurmayların, Ederson'a "Biz seninle yola devam etmek istiyoruz. Ancak ayrılmak istiyorsan da 25 milyon euro karşılığında transferine onay verebiliriz" mesajını verdiği öğrenildi.
Juventus'un da transfer listesinde yer aldığı belirtilen Brezilyalı kalecinin vereceği kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Ederson, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 36 mücadelede görev alırken 13 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
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