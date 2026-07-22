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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Fenerbahçe'de Ederson'un geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Son olarak Brezilyalı file bekçisi ile bir araya gelen sarı-lacivertli yönetim, yıldız eldivenin ayrılmak istediği takdirde o parayı kulübe getirmesini istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:26
Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi sınavında Chobani Stadyumu'nda Gornik Zabrze'yi konuk etti.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti ve Avrupa yolculuğuna galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Karşılaşmanın tek golü ise 37. dakikada Anderson Talisca'nın kullandığı etkili frikik atışıyla geldi ve Brezilyalı yıldız sezonun ilk resmi golünü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

İsmail Kartal, sezonun açılış maçında kaleyi Mert Günok'a emanet ederken Polonya temsilcisinin hücumda etkisiz kalması nedeniyle deneyimli file bekçisi karşılaşmada ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadı.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Öte yandan kiralıktan dönen İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic'in olası ayrılığı gündemdeki yerini korurken kaleci rotasyonunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Bu süreçte geleceği merak edilen Ederson hakkında yönetimin attığı adım kulislerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Fenerbahçe yönetiminin Brezilyalı kaleciyle yaptığı görüşmede, oyuncuya takımın gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğu açık şekilde iletildi.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Sarı-lacivertli kurmayların, Ederson'a "Biz seninle yola devam etmek istiyoruz. Ancak ayrılmak istiyorsan da 25 milyon euro karşılığında transferine onay verebiliriz" mesajını verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Juventus'un da transfer listesinde yer aldığı belirtilen Brezilyalı kalecinin vereceği kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Ederson kararı! "Gideceksen o parayı getir"

Ederson, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 36 mücadelede görev alırken 13 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

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