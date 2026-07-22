Spor yazarları Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Polonyalı rakibi Gornik Zabrze karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur kapısını araladı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 08:34
SERKAN KORKMAZ-KAZANMAK ÖNEMLİ
Sezonun şu aşamasında güç farkı bu denli büyükken, hazırlık maçı tadında bir karşılaşma beklemek son derece doğaldı. Fakat şaka değil; Aziz Başkan ve İsmail Kartal için sezonun ilk resmi maçıydı. Kendi seyircisi önünde yıllar sonra başkan olarak çıkan Aziz Başkan ve İsmail hocanın sürpriz bir sonuçla yüz yüze gelmesi çok beklenmedik tepkilerin beraberinde kara bulutları getirebilirdi.
Her ne kadar yol hayli uzun olsa da, 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sarı lacivertliler için şampiyonluk hasreti kadar büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Beşiktaş ve Trabzonspor da kurdukları iddialı kadrolarla sadece Galatasaray'ın dört sene üst üste şampiyonluğuna değil, son yıllarda futbol sahnesinin en büyük eğlencesi "Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine" de isyan noktasında. Çıkıştaki Trabzon, hassas mühendislikle rotasını zirveye doğru oluşturuyor.
Serdal Adalı yönetimi ise futbol aklını Önder Özen ile şekillendirip, hayaller kurduran bir Beşiktaş peşinde. Galatasaray her ne kadar sportif AŞ yönetimini yeni oluşturmuş olsa da, Özbek ile Gardi'nin her geçen gün buzları erittiği söyleniyor. Talisca attığı gol ve performansıyla tur kapısını aralarken, Kartal'a "vedalaşmak için çok erken" dedi adeta.
Gole çok yakın oynayan Bartuğ'u çok beğendim. Bence İsmail hoca onu oyundan erken aldı. Kerem ve İrfan Can yeni sezona ve zorlu forma yarışına pek hazır değiller. Oyuna Oğuz ve Asensio'nun girmesi seyir keyfini hayli arttırdı. Bu takımda Vedat Muriç, Greenwood ile Asensio takımın vazgeçilmezleri olunca, bol gol atan bir Fenerbahçe izleyeceğimiz kesin. Takım savunması için her ekipte olduğu gibi sabra ve zamana ihtiyaç olacak.
MUSTAFA ÇULCU-KARTLARI ES GEÇTİ
Dünya coğrafyasından Avrupa coğrafyasına kendi kıtamızın futbol heyecanına döndük. Fenerbahçe seyircisi yeni başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve oyuncularına güvenlerinin tam olduğunu göstermek adına temmuz sıcağında tribünleri tamamen doldurmuş. Maç boyunca ve maç sonrası heyecanlı ve müthiş pozitif desteğini hiç eksik etmediler. Fenerbahçe seyircisi önünde coşkulu ön alan baskısı ile başladı. Topa daha çok sahip olan taraftı ancak ne kanatlardan ne de merkezden forvetlerini topla buluşturamadı.
İlk 20 dakikada rakip ceza alanında 3 kez topla buluştu. Gornik ise 7 kez! Gornik Zabrze genç oyunculardan kurulu kompakt savunma yapan çok koşan geçiş kovalayan golü bulmaya çalışan oyunla rövanş için avantajlı skor yakalamak istedi.
Fenerbahçe rakip savunmayı aşmakta zorlandı golü de ancak duran toptan buldu. Bartuğ rakip atakları kesmekte rakip alana top taşımada çıkana kadar etkiliydi. Fenerbahçe ikinci yarıda daha net pozisyonlar buldu. Levent sol kanada hareket getirdi. Yakalanan pozisyonları başlangıç noktasıydı. Eskilerle bu iş zor görünüyor.
Yenilerin takıma çabuk monte edilmesi gerekiyor. Fenerbahçe eski anahtar Talisca ile Gornik karşısında kilidi bir kez açabildi. Rövanşta yenilerin takıma montesiyle Fenerbahçe'nin daha etkili olacağını ve turu geçeceğini düşünüyorum. Litvanyalı 34 yaşındaki hakem Manfredas Lukjancukas geçen sezon beklenen performansı gösteremedi. Ancak UEFA'nın önemsediği güven duyduğu bir hakem. Şu ana kadar üst kategorilerde Uluslararası 38 eleme ve grup maçı yönetmiş. Bu turun diğer hakemlerine baktığımızda UEFA bu maçı çok önemsemiş ki tecrübeli 1. kategori Manfredas'ı atamış.
Son derece sakin kendinden emindi. Dünya Kupası'nda hakem yönetimlerinden etkilenmiş olmalı ki UEFA standartlarına göre çıkması gereken sarı kartları çıkarmadı. Topu oyunda tutacağım, oynatacağım diye faullerde standardı yakalayamadı, hatalar yaptı. İlk yarıda 3 kez oyuncuları sözlü ikaz etmek gibi gereksiz bir yöntem kullanmak zorunda kaldı. Neyse ki ikinci yarı toparladı. Onun da form tutması için zamana ihtiyacı var.
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