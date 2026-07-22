Kadronun geçen yıldan tek değişikliği Ake olmasına karşın oyunda büyük bir fark vardı. Zaten İsmail hocanın alamet-i farikası budur. Ön alan presini çok iyi yapar ve topun geri kazanılma süresini minimuma indirir. Malum bu oyunu oynamak inanılmaz bir efor gerektiriyor. Gornik Zarbze gibi takımlara karşı 3 savunma ağırlıklı oyuncuyla çıkmanın sebebini anlayamadım. Zaten üretme zorluğu yaşanıyor. İrfan Can ve Semedo uyumunu beğendim. Özellikle ilk yarıda sağ kanattan önemli pozisyonlar buldular. Fakat aynı şeyi Kerem-Oosterwolde kanadı için söyleyemeyeceğim.

Ne içeri orta kesiyorlar ne de ortaya katedip pozisyona girebildiler. Levent Mercan girince o bölge bir miktar düzeldi. En azından iyi ortalar yaptı. Kerem ne yazık artık rakibi eksiltemez hale gelmiş. İnşallah yakın zamanda toparlar. Takımın en hazırı Bartuğ ve Guendouzi'ydi. Kalibre olarak Fenerbahçe'nin çok altında olan rakibe karşı ilk maçta daha avantajlı bir skor alınmasını beklerdim. Talisca'nın golünde rakip barajı doğru kursa belki maç berabere bitecek. At golleri rövanşa gezmeye git. Ama olmadı. Şimdi Polonya'da sıkıntılı maç bizi bekliyor.