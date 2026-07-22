CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Salah'a ültimatom! Menajerinin o talebi sonrası...

Beşiktaş'tan Salah'a ültimatom! Menajerinin o talebi sonrası...

Siyah beyazlılar dünya yıldızını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Mohamed Salah'la 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş yönetimi, menajer Ramy Abbas'ın 8.4 milyon euro'yu bulan yüzde 35'lik komisyon talebini kesin bir dille reddetti. Başkan Adalı, Mısırlı oyuncu ve menajerine "Kararınızı verin" mesajı gönderdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan Salah'a ültimatom! Menajerinin o talebi sonrası...

Beşiktaş camiasının şu sıralar 1 numaralı gündemi Mohamed Salah... Taraftarlar "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" sloganıyla Mısır'ın efsane oyuncusunun siyah beyazlı formayı giymesini çok istiyor. Dünyaca ünlü oyuncunun sosyal medya hesabına "Come to Beşiktaş" mesajlarıı, adeta yağmur gibi akıyor. Başkan Serdal Adalı, Trossard'dan sonra Salah'ı da takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Oyuncuyla geçtiğimiz cuma günü 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanmıştı.

KOMİSYON PLANI BOZDU

Ancak daha sonra menajer Ramy Abbas'ın 12 milyon euro'luk yıllık ücrete ek olarak yüzde 35'lik komisyon talebi, transferi sekteye uğratmıştı. Başkan Serdal Adalı, transfere 8.4 milyon euro ek maliyet yükü getiren komisyonu kesin bir dille reddetti. Mısırlı yıldız ve Kolombiyalı menajerine "Kararınızı verin" mesajı gönderildi. Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Mohamed Salah'ın, ek komisyon talebi karşısında alacağı tavır, transfer için belirleyici olacak.

ITALIANO İLE GÖRÜŞTÜ

Mohamed Salah, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano ile görüntülü konuşma yaptı. İkilinin birçok konuyu masaya yatırdığı belirtildi. Görüşmede İtalyan teknik adamdan, oyun sistemi ve siyah beyazlıların bundan sonra yapacağı transferlerle ilgili bilgi alan 34 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'a gelmek istediğini ifade etti.

HASSAN: TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 2003-2006 yılları arasında forma giyen eski Mısırlı yıldızı Ahmed Hassan, Mohamed Salah'la sohbet ettiğini açıkladı. Hassan, "Salah'a Suudi Arabistan ve MLS'ten (ABD Ligi) talip olan kulüpler vardı. Oyuncu ABD kulübüne soğuk baktı. Arabistan'a da gitmek istemiyor. Beşiktaş'a gelmek istiyor. Problem oyuncu değil, menajeri" şeklinde konuştu.

G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı!
Fernandes'ten yeşil ışık! Transferdeki şartı...
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Sanchez'e tebrik, Letonya'ya güvenlik mesajı! Gazze'deki Dünya Kupası sevinci vurgusu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi!
Trabzonspor'dan Rumen stopere kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Kadıköy'de tek golle güldü! F.Bahçe Kadıköy'de tek golle güldü! 01:10
İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! 01:10
G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! 01:10
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! 01:10
G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! 01:10
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! 01:10
G.Saray'a Foden için beklenmeyen engel! G.Saray'a Foden için beklenmeyen engel! 01:10
F.Bahçe'de ayrılık çanları! Sözleşme feshi... F.Bahçe'de ayrılık çanları! Sözleşme feshi... 01:10
Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! 01:10
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 01:10
Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! 01:10