Beşiktaş'tan Salah'a ültimatom! Menajerinin o talebi sonrası...

Beşiktaş camiasının şu sıralar 1 numaralı gündemi Mohamed Salah... Taraftarlar "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" sloganıyla Mısır'ın efsane oyuncusunun siyah beyazlı formayı giymesini çok istiyor. Dünyaca ünlü oyuncunun sosyal medya hesabına "Come to Beşiktaş" mesajlarıı, adeta yağmur gibi akıyor. Başkan Serdal Adalı, Trossard'dan sonra Salah'ı da takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Oyuncuyla geçtiğimiz cuma günü 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanmıştı.

KOMİSYON PLANI BOZDU

Ancak daha sonra menajer Ramy Abbas'ın 12 milyon euro'luk yıllık ücrete ek olarak yüzde 35'lik komisyon talebi, transferi sekteye uğratmıştı. Başkan Serdal Adalı, transfere 8.4 milyon euro ek maliyet yükü getiren komisyonu kesin bir dille reddetti. Mısırlı yıldız ve Kolombiyalı menajerine "Kararınızı verin" mesajı gönderildi. Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Mohamed Salah'ın, ek komisyon talebi karşısında alacağı tavır, transfer için belirleyici olacak.

ITALIANO İLE GÖRÜŞTÜ

Mohamed Salah, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano ile görüntülü konuşma yaptı. İkilinin birçok konuyu masaya yatırdığı belirtildi. Görüşmede İtalyan teknik adamdan, oyun sistemi ve siyah beyazlıların bundan sonra yapacağı transferlerle ilgili bilgi alan 34 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'a gelmek istediğini ifade etti.

HASSAN: TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 2003-2006 yılları arasında forma giyen eski Mısırlı yıldızı Ahmed Hassan, Mohamed Salah'la sohbet ettiğini açıkladı. Hassan, "Salah'a Suudi Arabistan ve MLS'ten (ABD Ligi) talip olan kulüpler vardı. Oyuncu ABD kulübüne soğuk baktı. Arabistan'a da gitmek istemiyor. Beşiktaş'a gelmek istiyor. Problem oyuncu değil, menajeri" şeklinde konuştu.