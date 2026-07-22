Bruno Fernandes'ten Galatasaray'a yeşil ışık! İstediği rakam...
Galatasaray'da 10 numara transfer için listenin ilk sırası belli oldu: Teknik direktör Okan Buruk'un "Takımda görmek istiyorum" dediği Bruno Fernandes için Manchester United ile görüşmeler devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu ise 15 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
İMAJ HAKKI VERİLECEK
Sergilediiği performansla Premier Lig'de rekor kıran ve takımının Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli pay sahibi olan Fernandes, İngiltere'de mutlu ancak yeni tekliflere de açık.
Eylül ayında 32 yaşına gireceği için son uzun soluklu sözleşme için G.Saray'a sıcak bakan başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle yeşil ışık yaktı.
Ancak Portekizli futbolcu 3 senelik sözleşme ve yıllık 15 milyon euro net ücret talep ediyor. G.Saray imaj haklarıyla birlikte bu ücreti ödemeye sıcak bakıyor.
SUUDİ EKİPLERİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Yüksek bir maaş talebinde bulunsa da Bruno Fernandes, daha önce Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik teklifi geri çevirmişti.
3 yıllık 200 milyon euro'luk teklifi ailesine de danışdıktan sonra kabul etmeyen Portekizli futbolcu, kulübü Manchester United ile yoluna devam etmişti. Fernandes, önceliğini hiçbir zaman para olarak belirlemedi.
RAMS PARK'A HAYRAN
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'a konuk olan ve burada Muslera'ya ceza alanı dışından bir gol atan Bruno Fernandes, G.Saraylı taraftarlara hayran kalmıştı.
Burada oynamaktan büyük bir keyif alan Portekizli yıldızın yolu, yeniden İstanbul ile kesişebilir. Yönetim büyük bir fedakarlıkla şartlarını zorluyor.
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