Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek
Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası golcü arayışlarına başlayan Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Fransız forvet için bir kez daha düğmeye bastı. Golcü Yıldız oyuncunun transfer yarışında ise güçlü rakipler bulunuyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:16
Takvim'de yer alan habere göre; hedefteki oyunculardan birinin de Tottenham forması giyen Fransız golcü Mathys Tel olduğu belirtildi.
Galatasaray, genç yıldıza daha önce de ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
22 milyon euro piyasa değeri olan Tel'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Eintracht Frankfurt, Lille ve Porto da yer alıyor.
21 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 38 maçta görev aldı.
Mathys Tel, İngiliz ekibine 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Yıldız oyuncu 2025 yılının ocak ayında Bayern Münih'ten Tottenham'a 30 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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