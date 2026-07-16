CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası golcü arayışlarına başlayan Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Fransız forvet için bir kez daha düğmeye bastı. Golcü Yıldız oyuncunun transfer yarışında ise güçlü rakipler bulunuyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:16
Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler kadroya katılacak yeni futbolculara çevrildi.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasından sonra golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar, santrafor bölgesini genç bir isimle tavkiye etmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Takvim'de yer alan habere göre; hedefteki oyunculardan birinin de Tottenham forması giyen Fransız golcü Mathys Tel olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Galatasaray, genç yıldıza daha önce de ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

22 milyon euro piyasa değeri olan Tel'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında Eintracht Frankfurt, Lille ve Porto da yer alıyor.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

21 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 38 maçta görev aldı.

Galatasaray'dan Fransız golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Mathys Tel, İngiliz ekibine 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan çılgın takas planı! G.Saray'dan çılgın takas planı! 09:37
Fenerbahçe'de golcü planları değişti! Fenerbahçe'de golcü planları değişti! 09:36
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 01:11
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 01:10
G.Saray Icardi'ye veda etti! G.Saray Icardi'ye veda etti! 00:53
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! 00:53
Daha Eski
Trabzonspor o transferi bitirdi! Trabzonspor o transferi bitirdi! 00:53
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:53
G.Saray'dan Foden bombası! G.Saray'dan Foden bombası! 00:53
Beşiktaş'tan Trossard açıklaması! Maliyeti... Beşiktaş'tan Trossard açıklaması! Maliyeti... 00:53
F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha! 00:53
Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! 00:53