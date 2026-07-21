Fenerbahçe'de bir süredir transfer gündeminde yer alan Ollie Watkins'in son durumu merak konusu haline gelirken İngiliz basınından yıldız isimle ilgili sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:48
Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü İsmail Kartal önderliğinde önemli başarılara imza atmak istiyor.
Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe'de ilk olarak kadroya daha önce de sarı-lacivertli formayı terleten Kosovalı yıldız Vedat Muriqi katıldı.
Muriqi'nin ardından Kanarya, süpriz bir şekilde Nathan Ake transferini duyurdu.
Nathan Ake'nin ardından Fenerbahçe bir süredir sarı-lacivertlilerin transferini sabırsızlıkla beklediği Mason Greenwood'u resmen renklerine bağladı.
Fenerbahçe'de 3 yıldız isim için imza töreni düzenlendi ve adeta bir gövde gösterisi yapıldı.
Sarı-lacivertlilerde bu transferlerin tamamlanmasının gözler Ollie Watkins'e çevrildi.
Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından İngiliz yıldızın son durumu merakla takip edilirken futbolcuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular.
İngiliz basınından Sky Sports'da yer alan habere göre 'Fenerbahçe, Ollie Watkins transferinde en önde gelen kulüp konumunda.'
Paylaşılan bu haber, Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırırken golcü futbolcuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.