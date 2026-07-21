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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Fenerbahçe'de bir süredir transfer gündeminde yer alan Ollie Watkins'in son durumu merak konusu haline gelirken İngiliz basınından yıldız isimle ilgili sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 14:48
Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörü İsmail Kartal önderliğinde önemli başarılara imza atmak istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Fenerbahçe'de ilk olarak kadroya daha önce de sarı-lacivertli formayı terleten Kosovalı yıldız Vedat Muriqi katıldı.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Muriqi'nin ardından Kanarya, süpriz bir şekilde Nathan Ake transferini duyurdu.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Nathan Ake'nin ardından Fenerbahçe bir süredir sarı-lacivertlilerin transferini sabırsızlıkla beklediği Mason Greenwood'u resmen renklerine bağladı.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Fenerbahçe'de 3 yıldız isim için imza töreni düzenlendi ve adeta bir gövde gösterisi yapıldı.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Sarı-lacivertlilerde bu transferlerin tamamlanmasının gözler Ollie Watkins'e çevrildi.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından İngiliz yıldızın son durumu merakla takip edilirken futbolcuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular.

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

İngiliz basınından Sky Sports'da yer alan habere göre 'Fenerbahçe, Ollie Watkins transferinde en önde gelen kulüp konumunda.'

Fenerbahçe'ye transferde Ollie Watkins müjdesi!

Paylaşılan bu haber, Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırırken golcü futbolcuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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