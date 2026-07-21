Dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) kulvarında mücadele eden A Millî Erkek Voleybol Takımımız "Filenin Efeleri" için lig takvimi ve maç programı netleşti. Geniş lig maratonunda 3 ayrı etapta mücadele eden ve her hafta 4 zorlu karşılaşmaya çıkan Filenin Efeleri, dünya devleriyle kozlarını paylaşıyor. Voleybolseverler arama motorlarında "Filenin Efeleri VNL maçları ne zaman, saat kaçta?", "Türkiye erkek voleybol maç takvimi" ve "2026 VNL finalleri nerede, ne zaman oynanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Filenin Efeleri'nin 2026 VNL grup etabındaki tüm maç programı, etap şehirleri ve finaller takvimi...

1. HAFTA: OTTAWA (KANADA) MAÇ PROGRAMI

Filenin Efeleri, VNL maratonuna Kanada'nın Ottawa kentinde merhaba dedi. İlk hafta oynanan karşılaşmaların takvimi şu şekildeydi:

10 Haziran 2026: 18.00 | Türkiye - ABD

13 Haziran 2026: 02.30 | Türkiye - Fransa

14 Haziran 2026: 02.30 | Türkiye - İtalya

14 Haziran 2026: 21.30 | Kanada - Türkiye

2. HAFTA: GLİWİCE (POLONYA) MAÇ PROGRAMI

Turnuvanın ikinci etabında Polonya'nın Gliwice şehrinde sahaya çıkan Millilerimizin 2. hafta fikstürü:

24 Haziran 2026: 14.00 | Çin - Türkiye

25 Haziran 2026: 21.00 | Polonya - Türkiye

27 Haziran 2026: 21.30 | Türkiye - Arjantin

28 Haziran 2026: 17.30 | Belçika - Türkiye

3. HAFTA: BELGRAD (SIRBİSTAN) MAÇ PROGRAMI

Grup etabının son ve en kritik ayağı olan 3. hafta mücadeleleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tamamlandı. Millilerimizin son hafta takvimi:

15 Temmuz 2026: 21.00 | Sırbistan - Türkiye

17 Temmuz 2026: 17.30 | Türkiye - Ukrayna

18 Temmuz 2026: 17.30 | Türkiye - Slovenya

19 Temmuz 2026: 14.00 | Türkiye - İran

2026 VNL FİNALLERİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Grup aşamasını başarıyla tamamlayan en iyi takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 29 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde gerçekleştirilecek.

FİLENİN EFELERİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

A Millî Erkek Voleybol Takımımızın 2026 VNL'deki heyecan dolu tüm karşılaşmaları TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşuyor.

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